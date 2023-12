Em 2021, o festival votuporanguense também foi indicado e saiu vitorioso na categoria Livro, Leitura e Bibliotecas

publicado em 08/12/2023

Vencedores do prêmio Governador do Estado de São Pa serão conhecidos no dia 12 de dezembro, no Palácio dos Bandeirantes

O deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB) parabenizou ontem os organizadores do Fliv (Festival Literário de Votuporanga) pela indicação ao Prêmio Governador do Estado de São Paulo de 2023. Os vencedores deste ano serão conhecidos no dia 12 de dezembro, em cerimônia realizada no Palácio dos Bandeirantes, na Capital. Em 2021, o festival votuporanguense também foi indicado e saiu vitorioso na categoria Livro, Leitura e Bibliotecas.

“Quero parabenizar a cada um dos organizadores desse grande evento que é o Fliv. A cada ano o festival fica maior e melhor, com exposições diversificadas, muitas oficinas, shows culturais e apresentações musicais. Neste ano, foram mais de 80 mil visitantes em oito dias de evento. Tanto sucesso reflete nessa indicação ao Prêmio Governador do Estado de São Paulo. Vou torcer para que sejamos bicampeões”, disse Carlão.

Além de parabenizar, o deputado elogiou o trabalho da equipe, em especial da idealizadora do Fliv, Cibeli Moretti, e da secretária da Cultura e Turismo de Votuporanga, Janaina Cristina da Silva. “Ambas têm uma atuação a favor da cultura e do turismo votuporanguenses, e só temos que nos orgulhar disso. É uma grande equipe, que consegue fazer um trabalho de excelência e ser um exemplo para outras cidades e Estados”, disse.

Cibeli Moretti agradeceu as palavras do deputado Carlão Pignatari. “Estamos muito felizes com a indicação pela segunda vez. O Fliv começou pequeno, para tornar Votuporanga uma cidade de leitores, e hoje recebe mais de 60 cidades e até outros países, com mais de 400 atividades. O seu maior papel é promover e incentivar a leitura, a cultura e a arte, e isso ser adotado por outras cidades por trazer resultados positivos na população”, disse ela, que é responsável pela administração e captação de recursos do Fliv.

A secretária Janaina também agradeceu os elogios do parlamentar e comemorou a classificação para o prêmio. “Ter o nosso Festival Literário de Votuporanga como um dos finalistas do Prêmio Governador do Estado de São Paulo 2023 certamente já é uma conquista a ser comemorada. O Fliv vem crescendo a cada ano e mostrando que a nossa cidade tem potencial para realizar eventos de todos os portes e formatos com infraestrutura adequada para cada situação e suporte das demais áreas de apoio", afirmou.

Neste ano, o Fliv concorre na categoria “Iniciativas Culturais do Terceiro Setor” junto com a 21ª Edição da Feira Preta, Orquestra de Heliópolis (Instituto Baccarelli), Diversos 22 (Sesc) e os autores de um artigo da revista Observatório Itaú Cultural sobre a economia da cultura e as indústrias criativas. O projeto vencedor receberá o prêmio de R$ 35,5 mil. Ao todo, o evento conta com 12 categorias com cinco finalistas, cada, somando R$ 426 mil em premiação.