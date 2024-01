A Polícia Civil tentar esclarecer o caso

publicado em 31/12/2023

A Polícia Civil tentar esclarecer o caso (Foto: Arquivo Pessoal)

A Polícia Civil do Estado de São Paulo (PC-SP), através de policiais da região do Deinter-5 de São José do Rio Preto tenta esclarecer o misterioso desaparecimento de uma família ocorrido na última quinta-feira, 28/12/2023.Segundo informações do Boletim de Ocorrência, Anderson Marinho, de 35 anos (o pai), acompanhado de Mirele Tofalete, de 32 anos (a mãe) e da filha Isabelly, de 15 anos, saíram de Olímpia com destino a Rio Preto para comemorarem, em um almoço, o aniversário da filha, num trajeto de pouco mais de 40 quilômetros.A partir das 14h00 desse dia, ocorreu a última comunicação com a família quando Anderson e Mirele pararam de responder e visualizar mensagens enviadas por amigos e familiares. À noite, os celulares do casal e da filha foram desligados, e as chamadas passaram a ser direcionadas para a caixa postal.Desde então eles não fizeram mais qualquer tipo de contato com amigos ou familiares nem retornaram à residência, fazendo com que o caso fosse registrado na Delegacia de Polícia na sexta-feira, 29.A única pista até o momento é de que o carro da família foi registrado por um radar próximo à cidade de Mirassol, 15 km à frente de Rio Preto, já fora do trajeto previamente planejado.As investigações estão em curso.Fonte: O Extra