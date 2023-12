Ao ser questionada, inclusive, ela disse que se receber essa missão, estará pronta para assumi-la

publicado em 27/12/2023

Karina do Carmo diz que está pronta, caso seja chamada para assumir o posto de vice, e que missão dada é missão cumprida (Foto: A Cidade)

Franclin DuarteEmbora o deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB) tenha negado uma suposta imposição do nome de sua assessora Karina do Carmo para a vaga de vice-prefeito em uma eventual candidatura de Jorge Seba (PSD) à reeleição, ambos não escondem a pretensão de ocupar o posto. Ao ser questionada, inclusive, ela disse que se receber essa missão, estará pronta para assumi-la.“Ajudar as pessoas acho que é uma missão e se eu for escolhida para a missão, com certeza vou pegar o meu bastão e vou executar com o máximo de empenho que puder. É lógico que tenho um trabalho muito importante ao lado do Carlão na Alesp, já trabalhamos juntos na liderança do PSDB, na liderança do Governo, na presidência da Alesp, ou seja, o Carlão precisa do meu trabalho ao lado dele e tenho um trabalho muito importante que é ajudar não só Votuporanga, mas toda a região, porém, missão é missão e missão dada tem que ser cumprida”, frisou.