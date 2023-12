Conforme apurado, pelo menos três pacientes estão em estado grave

publicado em 13/12/2023

A Van capotou na rodovia Péricles Belini, na altura do km 149 (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA Santa Casa, a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e Hospital do Pozzobon de Votuporanga atualizaram há pouco, a pedido do A Cidade, as informações sobre o estado de saúde das vítimas que foram socorridas após o acidente com uma Van da Prefeitura de Cardoso na rodovia Péricles Belini. De acordo com informações do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), a ocorrência envolveu 11 vítimas no total e duas delas foram constatadas como óbitos no local.Das demais vítimas transportadas pelo Samu, três foram para o Pronto Socorro de Cardoso; três para a Santa Casa de Votuporanga; duas foram atendidas inicialmente na UPA 24 horas (Unidade de Pronto Atendimento) e transferidas para a Santa Casa e uma foi atendida inicialmente no Pronto Atendimento do Pozzobon e também transferida posteriormente para a Santa Casa.As duas vítimas que passaram pela UPA são do sexo feminino: A. V. R. B., de 18 anos, estado de saúde é estável, teve fratura de pelve e trauma crânio encefálico com necessidade de tomografia. E a segunda, T. M. F. B., de 28 anos, estado de saúde é estável e teve fratura de tíbia e fíbula de perna direita exposta.A vítima que foi atendida no Hospital do Pozzobon é do sexo masculino, G. V. C. G., de 16 anos, estado de saúde é estável, teve fratura de fêmur e pelve.Já na Santa Casa, foram atendidos inicialmente Y.C.P., de 21 anos, J.V.S.M., de 19 anos e L.C.P.E., de 18 anos. O hospital não informou o quadro de saúde deles, mas conforme apurado extraoficialmente todos estão em estado grave e seguem em atendimento médico.O jornal A Cidade ainda não conseguiu informações sobre o estado de saúde das outras três vítimas que foram levadas para o Pronto Socorro de Cardoso.De acordo com as informações iniciais apuradas pelo A Cidade no local do acidente, por motivos que ainda serão investigados, o motorista da van perdeu o controle da direção e capotou diversas vezes. Com o impacto o veículo ficou completamente destruído.Unidades de resgate foram mobilizadas e ao chegarem no local já foram confirmadas as mortes de dois adolescentes. As identidades deles ainda não foram divulgadas.A Polícia Militar Rodoviária está no local e a Polícia Técnica também já foi acionada para apurar as causas do acidente.