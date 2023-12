Neste ano, o Fundo Social arrecadou mais de 1,3 mil kits e panetones mediante doações de supermercados, clubes de serviços, empresas e sociedade civil

publicado em 22/12/2023

Ação integra a campanha de Natal "Luz e Esperança" em benefício a famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

O Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Votuporanga entregou kits natalinos e panetones a famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade assistidas por entidades assistenciais. A ação integra a campanha de Natal "Luz e Esperança". Neste ano, o Fundo Social arrecadou mais de 1,3 mil kits e panetones mediante doações de supermercados, clubes de serviços, empresas e sociedade civil.

Os itens que compõem os kits natalinos são alimentos típicos desta época de final de ano como panetone, refrigerante, biscoito, caixa de bombom, macarrão e massa de tomate.