O A Cidade conversou com o professor da Unifev, Rodrigo Bertolozzi, que deu importantes dicas sobre como usar o 13º

publicado em 20/12/2023

Rodrigo Bertolozzi é docente dos cursos de Administração e Ciências Contábeis da Unifev (Foto: Arquivo Pessoal)

Daniel Marques

Termina hoje o prazo para as empresas depositarem a segunda parcela do 13º salário aos trabalhadores com carteira assinada. Pensando nessa remuneração “extra”, o jornal A Cidade conversou com o professor da Unifev, Rodrigo Bertolozzi, que deu importantes dicas de como utilizar esse pagamento.

O docente explicou que o 13º salário é uma gratificação, garantida por lei, paga aos empregados registrados. Como o próprio nome diz, tem o objetivo de agradar o trabalhador que permaneceu na empresa durante o ano. “A principal dica é: nunca utilize o 13º salário antes de tê-lo em mãos, ou seja, não faça dívidas contando com esse pagamento, pois, caso assim o faça, nunca será possível desfrutar de tal valor adequadamente”, apontou.

De acordo com o professor, a melhor forma de planejar o uso de um dinheiro extra é ter um controle dos gastos e recebimentos mensais, para que seja possível verificar a melhor maneira de se utilizar tais valores, seja pagando algumas dívidas ou investindo para o futuro.

Questionado se é melhor pagar dívidas ou guardar/investir, Rodrigo observou que essa questão cabe a cada um responder. “Mas, sempre que se recebe algo a mais do esperado mensalmente, o ideal seria investir tal valor em uma poupança ou aplicação, para que esse dinheiro possa render mensalmente e aumentar ao longo do tempo”, disse.

Por outro lado, dependendo da dívida, pode-se obter um desconto com o pagamento antecipado ou impedir que ela aumente com juros muito altos, como acontece com o cartão de crédito. “Então, se uma pessoa tem uma dívida com o cartão de crédito ou vem pagando apenas o valor mínimo da fatura, a dica é considerar a quitação desse montante. Isso se deve aos elevados juros do cartão de crédito, que, quando não integralmente pagos, crescem exponencialmente, tornando-se um desafio para o pagamento, mesmo a longo prazo”, alertou.

O professor ressaltou a importância de planejar as respeitas e despesas. “O orçamento sempre deve ser planejado, ou seja, deve-se anotar todos os gastos e recebimentos mensais, para que seja possível ter um controle sobre o dinheiro e, também, uma noção exata do quanto se ganha e gasta, para que, dessa forma, seja possível pagar as despesas e reservar um valor para investimentos ou sonhos”, recomendou.