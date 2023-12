Essas disciplinas eletivas são parte integrante da Parte Diversificada do currículo escolar para enriquecer, ampliar e diversificar os conteúdos, temas ou áreas do Núcleo Comum

A Escola Cecília Meireles promoveu a culminância das Eletivas, que trouxe à comunidade local o resultado de oito projetos envolventes. Essas disciplinas eletivas são parte integrante da Parte Diversificada do currículo escolar para enriquecer, ampliar e diversificar os conteúdos, temas ou áreas do Núcleo Comum.

O foco das Eletivas é aprofundar conhecimentos relacionados aos eixos do empreendedorismo, processos criativos, investigação científica, saúde e bem-estar, além de intervenção cultural. Os projetos abrangeram diversas áreas do conhecimento, incluindo Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas.

A iniciativa visa não apenas oferecer uma abordagem interdisciplinar, mas também promover uma conexão significativa entre os temas explorados, respeitando as especificidades de cada área.

Durante o evento, os trabalhos foram expostos para a comunidade local, permitindo que alunos, pais e professores compartilhassem e celebrassem os resultados alcançados ao longo do período dedicado às Eletivas. A exposição revelou não apenas o empenho dos estudantes, mas também a diversidade de talentos e habilidades que foram desenvolvidos durante o processo.

No contexto do Ensino Integral, as disciplinas eletivas ocupam um papel central na diversificação das experiências escolares. Elas oferecem um ambiente propício para a experimentação, a interdisciplinaridade e o aprofundamento dos estudos.