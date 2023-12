Segundo a Defesa Civil, as rajadas de vento irão variar entre 60 e 80 km/h

publicado em 27/12/2023

Em período chuvoso, a Elektro pede o apoio e a compreensão da população, já que temporais geram maior impacto na rede elétrica Foto: Elektro

Franclin Duarte

A Neoenergia Elektro, empresa responsável pela distribuição de energia elétrica em Votuporanga e região, emitiu ontem um alerta para o risco de temporais durante passagem de uma frente fria por São Paulo. A soma de calor, umidade e a passagem desta frente fria vão criar condições para temporais, granizo e fortes rajadas de ventos em grande parte do estado. Segundo a Defesa Civil, as rajadas de vento irão variar entre 60 e 80 km/h.

Em período chuvoso, a distribuidora pede o apoio e a compreensão da população, já que temporais de grandes proporções geram maior impacto na rede aérea de distribuição de energia elétrica. Ciente desse fato, a Neoenergia Elektro reforça que aumenta significativamente o contingente profissionais em campo, na operação e no atendimento da população, para que o sistema volte a operar normalmente o mais rápido possível.

A empresa está monitorando a previsão do tempo e posicionando estrategicamente suas equipes nos locais onde a previsão de impacto pode ser maior com o objetivo de minimizar os efeitos aos seus clientes.

Para ter segurança durante os temporais, evitando principalmente os raios, a Neoenergia Elektro reforça algumas orientações:

Se durante um temporal ocorrer de algum cabo do sistema elétrico se romper (por queda de galhos de árvores ou raios, por exemplo), não toque nem chegue perto do local. Se o mesmo vier cair sobre um carro, a pessoa não deve tentar sair de dentro e ninguém deve se aproximar do veículo, pra tentar prestar socorro. Isole a área e acione imediatamente a empresa distribuidora de energia responsável;

Os veículos também se constituem num dos melhores abrigos contra os raios, não pelos pneus, mas pela proteção proporcionada por um fenômeno conhecido como Gaiola de Faraday que, em resumo, significa que dentro de uma gaiola a eletricidade não penetra;