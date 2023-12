Os looks foram inspirados em vários temas, entre eles, moda dos anos 60, anos 70, anos 2000, nordeste brasileiro modelagem sem gênero, modelagem zero waste, universo do jeans e bandeira do Brasil

publicado em 19/12/2023

Além de criarem os modelos, os próprios alunos desfilaram as suas criações (Foto: Senac)

O desfile Saia do Molde no Senac Votuporanga apresentou uma coleção de roupas produzida pelos estudantes do curso de Modelista, realizado em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, por meio do pelo CTMO (Centro de Treinamento de Mão-de-Obra). O evento ocorreu na quarta-feira (13).

Na ocasião, os formandos expuseram suas criações baseadas na sustentabilidade e na preservação do meio ambiente, fruto do trabalho individual e das técnicas compartilhadas durante as aulas. Os looks foram inspirados em vários temas, entre eles, moda dos anos 60, anos 70, anos 2000, nordeste brasileiro modelagem sem gênero, modelagem zero waste, universo do jeans e bandeira do Brasil.

Sob a organização dos docentes Luana Gomes, Lara Comar e Edgar Andreata, além de criarem os modelos, os próprios alunos desfilaram as suas criações na presença de convidados, profissionais da área de moda da cidade e imprensa.