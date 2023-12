Segundo o parlamentar, Alckmin seguiu um caminho oposto ao que sempre pregou e hoje se tornou “suplente da Janja”, primeira-dama do Brasil

publicado em 27/12/2023

(Foto: A Cidade)

Franclin DuarteAinda durante sua entrevista à Cidade FM, o deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB) não fugiu das polêmicas na política, nem mesmo para “cutucar” um ex-aliado político de longa data, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB). Segundo o parlamentar, Alckmin seguiu um caminho oposto ao que sempre pregou e hoje se tornou “suplente da Janja”, primeira-dama do Brasil.“O caminho que ele [Alckmin] trilhou foi um caminho que todos nós não gostamos, mas que ele toque a vida dele para frente. É o suplente da Janja agora”, brincou o deputado.Segundo Carlão, o governo Lula é uma tragédia anunciada e Alckmin teve muita participação nisso. “O governo Lula é uma tragédia anunciada, basta ver o que nós tínhamos dois anos atrás, com as estatais dando lucro e hoje todas elas deficitárias, recebendo apaniguados políticos. O presidente Bolsonaro junto com Paulo Guedes acertou ao colocar técnicos nos ministérios, e isso caiu por água abaixo agora nesse governo do PT, e o Geraldo, que sempre disse que foi um homem muito correto, ajudou o presidente Lula a ganhar a eleição, foi uma diferença muito pequena onde acredito que o Alckmin foi o fiel da balança. E é gozado que o Geraldo sempre disse que presidente da República é destino, então acho que ele está esperando que o presidente Lula nos deixe para poder assumir a presidência”, completou.