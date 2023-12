O evento de formatura foi realizado no auditório do IFSP

publicado em 07/12/2023

Qualificações foram ofertadas em parceria com o Senac, Instituto Federal e Senai em diversos cursos de qualificação profissional (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A noite da última terça-feira (5), foi de muita alegria e comemoração para 183 alunos que receberam certificados de conclusão de cursos de capacitação profissional oferecidos pela Prefeitura de Votuporanga, promovidos por meio do CTMO (Centro de Treinamento de Mão de Obra "Altino Regiani"). O evento de formatura foi realizado no auditório do IFSP.

As capacitações gratuitas foram promovidas no segundo semestre deste ano, sendo 70 formandos do Senac, nos respectivos cursos: Libras Básicos para Atendimento ao Público; Manicure e Pedicure; Modelista; Educador Social; Salgadeiro e Cuidador de Idoso.

Em parceria com o Instituto Federal foram 77 formandos nas seguintes qualificações: Introdução a Robótica; Oficina de Argumentação e Redação; Geografia para o Enem; NR 10 Práticas de Segurança; Libras Básico (On-line); Tornearia Mecânica Convencional; Olhar Poético em Fotografia; Básico de Software BIM Autodesk Revit; Informática Básica e Inglês para Conversação.

E, para finalizar, em ação conjunta com o Senai, foram 36 formandos, capacitados nos cursos de Eletricista Instalador; Costureiro de Máquina Reta e Overloque e Operador de Microcomputador.

“Todos os cursos são gratuitos para a população e buscam atender as expectativas do mercado de trabalho. Quando ofertamos qualificação profissional, estamos ampliando as oportunidades de emprego e garantindo que em Votuporanga, as empresas encontrem mão de obra qualificada”, disse o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Beleza, durante o evento.

O prefeito Jorge Seba, acompanhado da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba, também participou da cerimônia de entrega dos certificados, assim como os representantes das instituições de ensino. “Capacitações como estas são importantes para quem deseja se qualificar em uma nova área ou até mesmo para quem precisa ingressar no mercado de trabalho. Votuporanga reconhece essa importância e está sempre buscando melhorias para que essas oportunidades estejam cada dia mais ao alcance de todos”, comentou o prefeito.