publicado em 08/12/2023

O evento contará com a presença de autoridades locais e representantes culturais de toda a região e tem por objetivo motivar o interesse em aprender Foto: Divulgação

Thábata Waideman

Estagiária sob supervisão

Hoje, a partir das 20h, o cinema do Parque da Cultura de Votuporanga vai sediar a diplomação dos novos acadêmicos da AALICB (Academia de Artes Letras Inclusão e Ciência do Brasil). O evento contará com a presença de autoridades locais e representantes culturais de toda a região e tem por objetivo motivar o interesse em aprender.

A academia, que tem como objetivo realizar a inclusão através da capacitação, é um centro de estudos capacitado para pessoas portadoras de deficiências físicas e motoras, mas também acolhe o público que possui interesse em desenvolver a escrita, mesmo sem dominar a área.

A AALICB surgiu do desejo de ensinar com empatia e promover a capacitação de todos. “Celebrando a inclusão entre os acadêmicos e admiradores da cultura”, comentou Wallis Tomenassi, um dos organizadores do evento,