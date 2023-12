Diante de familiares e amigos, mais de 400 alunos foram aplaudidos pela comunidade acadêmica

publicado em 27/12/2023

Formatura conferiu diplomação a aproximadamente 400 alunos de 16 cursos; familiares, amigos e comunidade acadêmica prestigiaram os formandos (Foto: Unifev)

Os formandos 2023 da Unifev participaram, nos dias 20 e 21, na quadra do Complexo Poliesportivo da Cidade Universitária, das cerimônias de formatura de 16 cursos de graduação. Diante de familiares e amigos, mais de 400 alunos foram aplaudidos pela comunidade acadêmica que, ao longo da graduação, endossaram a formação de qualidade garantida pela Instituição.

A Unifev realizou a formatura das seguintes turmas: Administração; Arquitetura e Urbanismo; Biomedicina; Ciências Contábeis; Direito; Educação Física (bacharel e licenciatura); Engenharias Agronômica, Civil, da Computação e Mecânica; Fisioterapia; Medicina Veterinária; Nutrição; Pedagogia; Psicologia; e Publicidade e Propaganda.

Durante as solenidades, a emoção tomou conta dos formandos, docentes, familiares e amigos que estavam presentes. De acordo com o reitor do Centro Universitário de Votuporanga, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, é um orgulho para toda a Instituição celebrar mais esse momento na vida dos acadêmicos. “Temos certeza de que o nosso papel foi cumprido e que estamos inserindo profissionais de altíssimo nível no mercado de trabalho para contribuir com toda a sociedade”, disse.

A emoção também tomou conta dos professores paraninfos, que são os escolhidos como padrinhos de cada turma e que discursaram em clima de despedida.

Responsável por esse momento tão especial para o curso de Pedagogia, o Prof. Me. Camilo Augusto Giamatei Esteluti destacou a importância da educação. “Nós, educadores, escolhemos desvendar os mistérios do conhecimento. Na sala de aula, cultivamos não apenas mentes brilhantes, mas também valores genuínos. A verdadeira sabedoria se revela quando construímos nosso alicerce com honestidade e uma busca incessante pelo saber”, declarou.

Para a coordenadora e paraninfa da Nutrição, Profa. Dra. Leticia Aparecida Barufi Fernandes, os últimos 4 anos de muitos desafios, mas valeu a pena. “Todos aqui têm o mesmo objetivo, ser um profissional habilitado, capaz e multiplicador do conhecimento da nutrição.

Desejo a vocês amor, prosperidade, trabalho, resiliência e que sejam éticos em cada conduta. Valorizem a profissão com amor e dedicação. Como disse Henri Ford, os dias prósperos não vêm por acaso, eles nascem de muita fadiga e persistência”, concluiu.

Homenagens

Na oportunidade, também foram concedidas as láureas acadêmicas aos melhores alunos dos cursos. A honraria é destinada aos estudantes que mais se destacaram nas graduações, considerando assiduidade, aproveitamento e relacionamento com professores, colaboradores e colegas.