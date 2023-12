A honraria foi concedida por meio de uma iniciativa do vereador Jurandir Bendito da Silva, o Jura

publicado em 20/12/2023

Carteiros e funcionários dos Correios de Votuporanga foram homenageados durante a sessão da Câmara desta semana (Foto: Assessoria)

Franclin Duarte

A Câmara Municipal de Votuporanga homenageou, na sessão de anteontem, os Correios da cidade com um Voto de Congratulação pelos relevantes serviços prestados e destaque nacional entre as unidades com o Prêmio de Excelência Operacional. A honraria foi concedida por meio de uma iniciativa do vereador Jurandir Bendito da Silva, o Jura (PSB).

O órgão conquistou, pelo segundo ano consecutivo, o Prêmio de Excelência Operacional SE/SPI Ciclo 2022/2023, região composta por 115 municípios e por grandes cidades, dentre elas, São José do Rio Preto, Catanduva e Fernandópolis.

“É de extrema importância explicitar para a sociedade de Votuporanga e região tais conquistas, pois é sabido por todos que o referido órgão realiza trabalho discreto, mas de relevante interesse público e social em função da responsabilidade que sempre disponibilizou em transportar e entregar em todo o país desde simples cartas, correspondências até objetos de grande valor e tamanho”, afirmou o vereador Jura em sua justificativa.