Deputado estadual votuporanguense passou ontem pelos estúdios da Cidade FM, onde falou sobre política e suas ações ao longo do ano

publicado em 27/12/2023

Carlão Pignatari esteve ontem nos estúdios da Cidade FM, acompanhado de sua assessora Karina do Carmo, para um balanço de 2023 Foto: A Cidade

Franclin Duarte

O deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB) esteve ontem nos estúdios da Cidade FM para apresentar um balanço sobre suas ações ao longo de 2023. O parlamentar também falou bastante sobre política, tanto a nível nacional, onde classificou o governo Lula (PT) como um desastre, quanto estadual e municipal, oportunidade em que negou que haja uma imposição por sua parte para emplacar o nome de sua assessora, Karina do Carmo, como candidata a vice na chapa de Jorge Seba (PSD), em uma eventual candidatura à reeleição.

Sobre o balanço, Carlão afirmou que foi um ano produtivo, mesmo em meio à troca de governo, o que naturalmente provoca certa lentidão em alguns processos, já que houve toda uma reestruturação e troca de todo o secretariado.

“É um governo diferente do que estávamos acostumados, onde o governador Tarcísio de Freitas trocou todas as peças e está aprendendo junto de nós a governar São Paulo e, na minha opinião, vai indo bem”, disse o deputado votuporanguense.

Em relação às principais conquistas do ano, Carlão mencionou o início de obras como o recapeamento da rodovia Euclides da Cunha, o recapeamento de ruas em Votuporanga, a cobertura do Centro de Eventos Helder Galera (recinto da Expo Show) e a construção de creches (dentre elas a do Jardim Carobeiras), além da liberação de recursos que chegaram para as entidades assistenciais do município e da região. O aumento do teto de atendimento do Iamspe na Santa Casa, inclusive com acompanhamento oncológico na própria instituição também foi elencada como uma das conquistas importantes do ano.

Pedágio

Ao mencionar as obras de recapeamento da Euclides da Cunha, Carlão fomentou um debate que sempre surge: a rodovia vai receber praças de pedágio? Segundo ele, não. Pelo menos por enquanto.

“Em 2024 com certeza não terá pedágio. Não há nenhum projeto nesse sentido. Não há também nenhum estudo e se começar um estudo em janeiro deste ano, por exemplo, demora de dois a três anos para isso entrar em prática e é por isso que garanto que no ano que vem não haverá esse tipo de implementação e não é a intenção do governador Tarcísio de fazer isso”, completou.

Política

Ao ser questionado sobre os boatos de que estaria impondo ao chamado “Grupão” o nome de sua assessora Karina do Carmo, para a vaga de vice-prefeito em uma eventual candidatura de Jorge Seba (PSD) à reeleição, Carlão disse que tudo não passa de especulação e que a escolha passará por todos os membros do grupo político apenas no ano que vem.

“Quem sou eu para exigir alguma coisa ou obrigar alguma coisa? Isso aí é uma decisão que vamos tomar lá na frente. Não escondo de ninguém que se tenho um bom mandato na Assembleia Legislativa é graças ao trabalho da Karina que coordena uma equipe de homens e mulheres que trabalham e trabalham muito para que possamos melhorar a vida das pessoas, mas a respeito de vice ainda nem sei se o Valter (Cabo Valter) continuará ou não, e isso é uma decisão que será tomada pelo grupo político que muita gente chama de ‘Grupão’ de forma pejorativa, mas que na verdade nada mais é do que um grupo de pessoas que amam Votuporanga e trabalham muito por ela e a Karina é uma ótima pessoa que tem muito a contribuir não só com Votuporanga, mas toda a região. Porém, não sou de exigir, isso vai ter que sair de uma discussão interna muito grande e isso só vamos fazer no ano que vem”, ponderou o deputado.

Carlão afirmou ainda que o primeiro passo, a partir de janeiro, é organizar os partidos e só então começar a se pensar em um vice.