Pessoas de várias cidades da região uniram esforços na ação idealizada por Flávio Tonelotti, mais conhecido como Flavinho do Leite

Em uma demonstração de solidariedade, pessoas de várias cidades da região uniram esforços para apoiar o Lar São Vicente de Paulo de Votuporanga, graças à iniciativa de Flávio Tonelotti, mais conhecido como Flavinho do Leite.

Com 43 anos, morador de Meridiano e funcionário de uma empresa de estofados, Flavinho dedica suas horas vagas a realizar campanhas beneficentes desde 2018.

A mais recente empreitada dele resultou na arrecadação de mais de 300 litros de leite para o Lar São Vicente de Paulo, além de alguns panetones. Sua abordagem simples, mas eficaz, envolve utilizar as redes sociais, principalmente o Facebook, para iniciar as campanhas. Com seus amigos que o conhecem pelo carinhoso apelido de Flavinho do Leite, a comunidade prontamente responde ao seu chamado solidário.

A primeira ação filantrópica de Flavinho, em 2018, marcou o início de uma jornada incessante de ajuda às entidades. Desde então, ele mantém uma consistência em suas campanhas, mobilizando amigos, familiares e conhecidos para contribuir com doações.

Ao abordar as pessoas na internet, Flavinho compartilha sua mensagem, indicando o início de uma nova campanha. Sua reputação de pessoa engajada e comprometida com a solidariedade torna a resposta do público imediata, resultando em doações para as instituições de caridade que ele apoia.

A campanha recente para o Lar São Vicente de Paulo de Votuporanga é apenas um capítulo na história de Flavinho do Leite, que continuará realizando campanhas solidarias na região. “O meu sentimento em poder ajudar uma entidade dessa proporção é de gratidão a Deus. Eu sempre falo: não é preciso de condições financeiras para ajudar uma entidade, é preciso atitude e coragem. O meu sentimento é de missão cumprida”, contou.

Como posso ajudar?