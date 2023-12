No palco do Anfiteatro do IFSP os músicos irão interpretar as "4 Estações" de Vivaldi

publicado em 05/12/2023

No palco do Anfiteatro do IFSP, os músicos irão interpretar as "4 Estações" de Vivaldi (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

A Camerata Villa Lobos prepara-se para brindar os amantes da música em Votuporanga com um espetáculo neste fim de semana. No palco do Anfiteatro do IFSP (Instituto Federal de São Paulo - campus Votuporanga), os músicos irão interpretar as "4 Estações" de Vivaldi, na sexta-feira (8), a partir das 20h.

A apresentação, marcada por sua entrada gratuita, irá oferecer à comunidade a oportunidade de apreciar a maestria dos artistas locais e a beleza atemporal da composição de Antonio Vivaldi. A escolha das "4 Estações" destaca-se como uma seleção clássica e envolvente, conhecida por suas nuances que retratam as diferentes estações do ano de maneira vívida e emocionante.