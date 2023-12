Para isso, os atores tiveram a responsabilidade de recriar os trejeitos de cada músico e também momentos históricos da banda

Intérprete de Dinho, Ruy Brissac revelou que algo completamente inesperado aconteceu com ele ao assistir o filme pela primeira vez (Foto: Reprodução/X)

A cinebiografia que conta a história dos Mamonas Assassinas está prestes a estrear. Com lançamento agendado para o dia 28 de dezembro, o filme “Mamonas Assassinas: O Impossível Não Existe”, está deixando diversos fãs da banda animados para reviver a história do grupo, que foi um completo sucesso no início dos anos 1990.

A cinebiografia relata a história de como os cinco integrantes dos Mamonas Assassinas se tornaram um ícone nacional e foram abraçados pelo público brasileiro. Para isso, os atores tiveram a responsabilidade de recriar os trejeitos de cada músico e também momentos históricos da banda.

No filme, os cinco integrantes dos Mamonas Assassinas são interpretados por Alberto Hinoto (Bento), Robson Lima (Júlio Rasec), Adriano Tunes (Samuel Reoli), Rener Freitas (Sergio Reoli) e Ruy Brissac (Dinho).

E foi justamente Ruy, que interpreta o vocalista Dinho, quem revelou ter passado por uma experiência sobrenatural durante a primeira exibição do filme, realizada na CCXP23.

Para ele, um dos momentos mais emocionantes das gravações, e da exibição, foi a cena em que Dinho faz um desabafo sobre realização de sonhos e oportunidades durante um a apresentação da banda no Ginásio Pascoal Thomeu, em Guarulhos.

Emoção em dose dupla

Segundo o Notícias da Tv, o ator revelou que o momento da gravação foi repleto de emoção: “O desabafo do Thomeuzão foi um discurso tão poderoso. Fazer essa cena foi uma responsabilidade muito grande, um grande desafio. Eu me emocionei demais”.

“Eu estava derrotado, muito cansado. Mas é o estado que eu tinha de estar para fazer a cena. Se fizesse em outro dia, não teria a mesma potência. É uma verdade muito minha, de realmente acreditar nos nossos sonhos”.

O ator ainda revela que, no momento da gravação, não era somente ele que estava presente: “Naquele momento, estavam presentes o Ruy e o Dinho”.

E, segundo ele, a presença dos Mamonas Assassinas também pode ser sentida de perto durante a primeira exibição do filme.