publicado em 19/12/2023

Condomínios tiveram o pleito atendido e terão as tarifas de água revisadas no ano que vem, após uma série de reuniões (Foto: Assessoria)

Franclin Duarte

Após reuniões entre síndicos dos condomínios de Votuporanga, o prefeito Jorge Seba (PSD) e representantes da Saev Ambiental (Superintendência de Água, Esgoto e Meio Ambiente), as tarifas de água dos condomínios serão revisadas e devem voltar aos patamares anteriores. A informação foi repassada pelo vereador Jurandir Benedito da Silva, o Jura (PSB), que foi quem articulou os encontros entre as partes.

A mudança foi necessária devido a um tema repetitivo do STJ (Superior Tribunal de Justiça) que trata da forma de cálculo da tarifa progressiva de fornecimento de água e esgoto. Em função do tema, os valores das tarifas dobraram em janeiro de 2022, trazendo transtornos aos síndicos e condôminos.

O vereador Jura foi procurado por síndicos e mobilizou as partes envolvidas para buscar uma solução. Através do diálogo, foi possível chegar a um acordo que atende às necessidades dos condomínios e está embasado na legislação em vigor.

A partir de 2024, os condomínios terão a opção de optar pelo sistema atual ou pelo novo. O sistema atual é o que foi adotado em janeiro de 2022, com a tarifa progressiva. O novo sistema é uma tarifa específica para condomínios, que reduz os valores em comparação ao sistema atual.

O prefeito Jorge Seba declarou que há tempos, síndicos tem relatado a ele o problema. E solicitou dos setores envolvidos tratamento prioritário no sentido de que tudo fosse feito para mitigar o problema, mas sempre cumprindo o que determina a lei vigente.

Jura agradeceu os síndicos pela iniciativa em cobrar resultados e de maneira especial enalteceu as ações do prefeito Jorge Seba, que, segundo o vereador, não tem medido esforços em ouvir as demandas da sociedade e cobrado resultados.