publicado em 15/12/2023

Ancelmo José Lio será ordenado diácono na noite de hoje na Catedral Nossa Senhora Aparecida (Foto: Arquivo Pessoal)

Daniel Marques

Hoje é um dia especial na vida de Ancelmo José Lio, que será ordenado diácono em cerimônia na Catedral Nossa Senhora Aparecida, em Votuporanga, às 19h30. Mas antes de ingressar no caminho religioso da igreja católica, ele foi jornalista, inclusive atuou no jornal A Cidade, e foi sobre essa mudança que o seminarista conversou com nossa reportagem. A cerimônia presidida pelo bispo Dom Moacir Aparecido de Freitas, e o seminarista Bruno Luiz Santos Silva também se tornará diácono hoje.

Ancelmo José Lio tem 32 anos e nasceu em Nhandeara. De 2009 a 2012, ele cursou Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo, na Unifev. De 2013 a 2014, fez pós-graduação MBA Executivo em Comunicação e Marketing na Unirp. Em 2015 iniciou o curso de Letras na Unifev, mas interrompeu para entrar no Seminário.

Durante a faculdade de jornalismo, ele foi estagiário de Comunicação na Prefeitura de Votuporanga e colunista social no jornal A Cidade. Após formado, atuou em um jornal local, foi produtor na TV Unifev e trabalhou na Assessoria de Comunicação da Santa Casa de Votuporanga.

Em determinado momento da sua vida de jornalista, ele resolveu mudar. “Deixar o jornalismo para me tornar padre não foi uma ideia, mas o discernimento de uma vocação. A vocação é uma graça de Deus, que cada um de nós somos chamados a discernir por meio de uma experiência com Aquele que nos chama, que é o próprio Cristo”, revelou.

O futuro padre sempre foi dedicado à carreira no jornalismo, manteve metas e um planejamento daquilo que gostaria na vida profissional, no entanto, diante do “chamado que sentiu”, iniciou um processo de discernimento e acompanhamento vocacional, durante o ano de 2015. Então, tomou a decisão de deixar tudo para iniciar a caminhada no Seminário. “A experiência da vocação implica sempre uma mudança de vida, assim como podemos ver no chamado dos apóstolos na Sagrada Escritura. Pedro, Tiago, João e André eram pescadores, estavam em pleno ofício quando Jesus os chamou, mas eles deixaram tudo porque o convite que receberam era mais importante que aquilo que estavam realizando, mais profundo e respondia aos anseios de cada um. Da mesma forma, Mateus, um cobrador de impostos, reconhece que o convite de Jesus era mais forte e o completava. Isso é um chamado e uma resposta à vocação”, destacou.

Quando discerniu sua vocação, Ancelmo compreendeu que o chamado completava aquilo que lhe faltava. Ele lembrou que existem outras vocações na Igreja, como a vida religiosa, a vida matrimonial, celibatária, entre outras, sempre a partir de um chamado específico, pessoal e individual. “Assim, cada um é convidado a servir ao Reino de Deus, doando-se segundo a sua vocação. É importante perceber que o chamado para uma vocação específica da Igreja é sempre um mistério de Deus, não há uma fórmula ou receita, mas acontece de maneiras e momentos diferentes, pois Deus não escolhe pessoas prontas, mas pessoas que podem se configurar ao plano divino para darem uma resposta, que continua até o fim de suas vidas”, comentou.

Em 2016 ele entrou no Seminário Propedêutico Nossa Senhora da Paz, em São José do Rio Preto. Já em 2017 mudou para o Seminário São Francisco de Sales e ingressou no curso de Filosofia no Centro de Estudos Superiores Sagrado Coração de Jesus. Em 2018, passou a morar no Seminário Diocesano de São José do Rio Preto, concluindo a Filosofia em 2019. De 2020 e 2023, passando pelo período da pandemia, estudou Teologia. Todo este processo de oito anos se passou em São José do Rio Preto.