A entidade sorteou, na tarde de ontem, cinco prêmios, entre eles três motocicletas Honda Biz zero quilômetro

publicado em 28/12/2023

Instituição realizou na tarde de ontem o sorteio do “Show de Prêmios da Apae” (Foto: Daniel Marques/A Cidade)

Daniel Marques

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Votuporanga realizou na tarde de ontem, em sua sede, o aguardado sorteio da campanha “Show de Prêmios da Apae”, uma iniciativa que visa angariar fundos para a entidade que desempenha um papel fundamental na inclusão e suporte a pessoas com necessidades especiais. A instituição sorteou cinco prêmios: três motocicletas Honda Biz zero quilômetro, uma TV de 50 polegadas e um celular.

Celina Maximiliano Almeida foi a sortuda ganhadora do celular, enquanto Eliana da Costa levará para casa a TV de 50 polegadas. As três cobiçadas motocicletas Honda Biz zero quilômetro foram sorteadas para Cristine (no cupom não constava o sobrenome), Divaldo Matos de Oliveira e Marcos Lazareti.

Para participar do sorteio, bastava contribuir com uma doação de R$ 20 para a Apae, garantindo assim um cupom. A generosidade dos participantes não apenas deu a chance de ganhar prêmios valiosos, como ainda foi uma significante contribuição para a causa nobre da entidade, que enfrenta desafios financeiros no final do ano.

A campanha, estrategicamente realizada nesse período, visa suprir as demandas financeiras crescentes que a Apae encara para saldar suas contas e continuar oferecendo serviços essenciais às pessoas com necessidades especiais.

A solidariedade também se manifestou através de doações dos prêmios. O empresário Valmir Dornelas contribuiu com uma Honda Biz zero quilômetro, enquanto Fabiano Morini doou a TV de 50 polegadas. Outras duas motocicletas Honda Biz foram gentilmente doadas por um benfeitor que preferiu permanecer anônimo. O celular foi adquirido pela entidade.

A presidente da Apae, Márcia Gionati, expressou sua gratidão a todos que contribuíram com os R$ 20, enfatizando a importância dessas doações para o funcionamento contínuo da instituição. Além disso, parabenizou os ganhadores, destacando que o sucesso da ação é reflexo do apoio e envolvimento da comunidade.