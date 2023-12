A cerimônia foi presidida pelo bispo Dom Moacir Aparecido de Freitas e concelebrada por padres de duas dioceses

publicado em 19/12/2023

Ancelmo José Lio e Bruno Luiz foram ordenados diáconos em cerimônia na Catedral Nossa Senhora Aparecida (Foto: Diocese de Votuporanga)

A noite da última sexta-feira foi especial e emocionante para Ancelmo José Lio e Bruno Luiz Santos Silva. A Catedral Nossa Senhora Aparecida, em Votuporanga, foi palco da Ordenação Diaconal dos dois seminaristas. A solene cerimônia foi presidida por Dom Moacir Aparecido de Freitas, bispo diocesano local.

A missa foi concelebrada pelos padres das dioceses de Votuporanga e de São José do Rio Preto, unindo esforços e simbolizando a comunhão eclesiástica. A presença expressiva de diáconos, religiosas, seminaristas e fiéis de Votuporanga e de cidades vizinhas testemunhou o significado profundo desse momento.

Ancelmo José Lio e Bruno Luiz Santos Silva deram mais um importante passo em direção ao sacerdócio, recebendo as bênçãos e a imposição das mãos de Dom Moacir Aparecido de Freitas. A emoção transbordava no semblante dos novos diáconos, refletindo o comprometimento e a dedicação que marcaram suas jornadas vocacionais.

A Diocese de Votuporanga se uniu em uma só voz para louvar a Deus pela vocação dos dois novos diáconos. Dom Moacir destacou a importância desse momento para a comunidade e para a Igreja, enfatizando a responsabilidade e a alegria que acompanham o serviço diaconal.

Além da comunidade local, a cerimônia contou com a presença de pessoas de diversas cidades da região. A presença de familiares, amigos e membros da comunidade reforçou o apoio e a solidariedade à jornada de Ancelmo José e Bruno Luiz.