Famílias de Votuporanga foram beneficiadas com cestas de natal e jantares no último domingo, dia 24, véspera de Natal

publicado em 27/12/2023

O sucesso dessas ações é possível graças às doações recebidas de amigos e da população local (Foto: Divulgação)

Daniel Marques

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Desde 2020, três mulheres formam uma corrente de solidariedade em Votuporanga. Cristina Dalto, Rose Viana e Camila Faceto uniram forças para realizar doações ao longo do ano, destacando-se especialmente nas festividades de Natal e Ano Novo.

Neste final de ano, 15 famílias tiveram seus corações aquecidos pelas mãos generosas dessas amigas. No dia 24 de dezembro, foram entregues 15 cestas de Natal repletas de amor e esperança, acompanhadas de jantares que proporcionaram momentos especiais para quem mais precisa.

O cardápio do jantar solidário incluiu arroz, carne assada com batata, frango assado, farofa e salada de macarrão. Uma verdadeira festa para celebrar a união e compartilhar a alegria das festas de fim de ano.

As cestas de Natal foram cuidadosamente montadas, contendo itens que vão além do essencial. Cada cesta continha refrigerante de dois litros, caixa de chocolate, panetone (ou chocotone), leite condensado, creme de leite, azeitona, maionese, guloseimas (paçoca, jujuba, bala, pirulito, pé de moleque, bolachas, salgadinhos, entre outras), além de itens básicos da cesta como arroz, macarrão, molho de tomate, farofa pronta e achocolatado.

"É emocionante ver o impacto positivo que podemos causar quando nos unimos em prol do bem comum. A alegria estampada no rosto de cada família beneficiada é a maior recompensa que poderíamos receber", disse Cristina Dalto.