publicado em 05/12/2023

Nomeado por Alexandre de Moraes, delegado federal votuporanguense Rogério Augusto Viana Galloro é diretor-geral do TSE (Foto: Divulgação)

Franclin Duarte

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Alexndre de Moraes, que também ocupa o posto de presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), nomeou um votuporanguense para o cargo de diretor-geral da corte eleitoral. Trata-se do delegado da Polícia Federal Rogério Augusto Viana Galloro.

Galloro está no cargo desde setembro, mas foi homenageado na sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga na noite de ontem. Ao longo de sua carreira ele já ocupou diversos cargos de relevância nacional, inclusive o de diretor-geral da PF durante a gestão de Michel Temer, em 2018.

Desde 2020, o delegado votuporanguense vinha exercendo as funções de assessor especial da presidência do Supremo Tribunal Federal, onde integra o comitê gestor do Programa de Combate à Desinformação, responsável pela análise dos efeitos negativos e enfrentamento de fake news sobre as decisões da Corte.