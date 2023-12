A visita do Papai Noel foi um momento de alegria para os alunos da Escola Estadual Professora Sarah Arnoldi Barbosa

publicado em 08/12/2023

O Papai Noel chegou à escola vestido de vermelho e com uma barba branca e comprida; ele foi recebido pelos alunos com gritos de alegria (Foto: Divulgação)

Franclin Duarte

A Escola Estadual Professora Sarah Arnoldi Barbosa, carinhosamente conhecida como SAB em Votuporanga, recebeu uma visita especial ontem. O Papai Noel chegou de surpresa e deixou os alunos eufóricos.

A diretora da escola, Jussara Leão, contou que a visita foi planejada pela equipe de gestores e professores para aproveitar a época de união que a data proporciona.

"Uma educação voltada à formação interdimensional de seus alunos é aquela que cuida não apenas do desenvolvimento cognitivo, mas do socioemocional - aspecto tão essencial para a consolidação do desenvolvimento humano como um todo", disse Jussara.

O Papai Noel chegou à escola vestido de vermelho e com uma barba branca e comprida. Ele foi recebido pelos alunos com gritos de alegria. Os estudantes fizeram fila para entregar suas cartinhas e tirar fotos com o bom velhinho.