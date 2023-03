O objetivo é oferecer soluções que facilitem a rotina dos associados PJ ao disponibilizar benefícios aos seus colaboradores

publicado em 27/03/2023

O Sicredi – instituição financeira cooperativa com mais de 6,5 milhões de associados e atuação em todas as regiões do Brasil – passa a ofertar os serviços da VR aos associados Pessoa Jurídica (PJ). O objetivo da parceria é oferecer soluções que facilitem a rotina desse público, ao disponibilizar benefícios aos seus colaboradores.

“Esta é uma novidade que complementa o portfólio de soluções oferecidas para apoiar empresas associadas ao Sicredi, pois disponibilizar um pacote de benefícios para os funcionários é um diferencial – para as empresas de médio e pequeno portes, principalmente – e coopera para a retenção de talentos”, diz Felipe Sessin, superintendente de Fluxo de Caixa PJ do Sicredi.

Os associados PJ representam 15% da base do Sicredi. Entre os fatores considerados pela instituição financeira para a parceria estão a isenção do valor de adesão por parte das empresas, a agilidade na emissão, entrega e cargas nos cartões dos trabalhadores, além de diferenciais como o programa de fidelidade e marketplace da VR, que proporcionam diversas vantagens aos associados, e a capilaridade da parceira nas regiões onde o Sicredi está presente.

“Ter um parceiro com a tradição e o conhecimento que a VR carrega é um grande diferencial para que consigamos oferecer uma ótima experiência aos nossos associados que estão aderindo a essa solução”, comenta Leonardo Menezes, superintendente de Marketplace e Parcerias do Sicredi.

Há mais de 40 anos no mercado, a VR possui 50 mil empresas clientes e 550 mil pontos de aceitação em todo o país. Com selo de excelência no Reclame Aqui, a empresa preza pelo relacionamento com os clientes, investindo em inovação, digitalização e em uma proposta de valor para as empregadores e trabalhadores. “A VR tem o propósito de levar mais tempo e uma vida melhor às pessoas, e essa parceria com o Sicredi potencializa o impacto positivo que nossos benefícios podem causar na vida de milhares de brasileiros” afirma Jose Maria Braceras, diretor executivo de vendas e canais de distribuição VR.

Para saber mais sobre o benefício, acesse o site ou procure o seu gerente de negócios Sicredi.

Sobre o Sicredi