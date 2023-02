Interessados terão de passar por um Processo Seletivo simplificado; ao todo, serão oferecidas 43 vagas pessoas com ensino médio

publicado em 17/02/2023

Para se candidatar a uma das vagas, o candidato deve ter nível médio completo; salário inicial oferecido para o cargo é de R$ 1,3 mil (Foto: Reprodução)

Fernanda Cipriano

A Secretaria de Educação anunciou a autorização para um Processo Seletivo simplificado, que levará à contratação de pessoas em nível médio para o cargo de agente de organização escolar, mais conhecido como inspetor de alunos. Ao todo, serão oferecidas 43 vagas para as escolas estaduais de Votuporanga.

De acordo com o publicado no Diário Oficial do Estado, os novos servidores serão contratados por tempo determinado e vinculados à Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Para se candidatar a uma das vagas, o candidato deve ter nível médio completo. O salário inicial oferecido para o cargo é de R$ 1.320,00 para uma jornada de 40 horas semanais.

O contratado irá trabalhar controlando a movimentação dos estudantes nas dependências da escola, auxiliando na manutenção da disciplina geral e contribuindo com a gestão escolar na organização de atividades.

A Diretoria de Ensino de Votuporanga será a responsável por realizar a publicação do edital e do processo seletivo.