Os associados da Febtur Bahia homologam a candidatura para sediar o Congresso nos dias 25, 26 e 27 de maio de 2023

publicado em 01/02/2023

Salvador é candidata para sediar o 1º Congresso Nacional dos Jornalistas e Comunicadores de Turismo (Foto: Reprodução)

No dia 30 de janeiro, a Presidente da Febtur da Bahia, Heloisa Braga, colocou à disposição o Estado da Bahia e Salvador para sediar o 1º Congresso Nacional da Federação Brasileira de Jornalistas e Comunicadores de Turismo, Febtur.

Na ocasião, foram apresentadas cartas de apoio de diversas instituições assim como a disponibilidade para que Salvador receba os profissionais de jornalismo de turismo de todo o Brasil.

Os associados da Febtur Bahia homologam a candidatura para sediar o Congresso nos dias 25, 26 e 27 de maio de 2023. A Diretoria nacional recebeu a notícia com enorme satisfação, pois além de Salvador e a Bahia serem um dos destinos turísticos mais procurados no Brasil, Gorgônio Loureiro, Presidente da Febtur Nacional também agrega ao time da Febtur Bahia.

Dia 13 de fevereiro serão apresentadas todas as cartas de apoio de órgãos e instituições assim como a homologação do Estado como sede oficial do 1º Congresso da Federação Brasileira de Jornalistas e Comunicadores de Turismo, que marca a história e a renovação do jornalismo e comunicação especializada em Turismo do Brasil.

Com objetivo de otimizar a comunicação especializada em Turismo, jornalistas, fotógrafos, publicitários e comunicadores se uniram em prol da melhoria da comunicação de turismo dando abertura aos novos estilos de comunicação das redes sociais, dos órgãos de turismo e para estimular a nova geração de comunicadores de turismo, que esta é uma área que merece um tratamento especial e deve ter um espaço que mostre o que há de melhor no Turismo Brasileiro, de forma profissional e tornar a melhoria da comunicação setorial, como um selo de qualidade para o jornalismo de turismo.