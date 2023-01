O serviço, que será realizado durante 60 dias em fase experimental para avaliar características como quantidade de passageiros e pagantes, orçamento com custos e valores dos utilitários e sua aceitação

publicado em 05/01/2023

Transporte percorrerá o bairro em três horários distintos; fase experimental será durante 60 dias para saber se há passageiros (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Da redação

A partir da próxima segunda-feira (9), Votuporanga contará com três novas linhas de transporte circular que percorrerão as ruas do bairro Cidade Jardim, na região norte. O serviço, que será realizado durante 60 dias em fase experimental para avaliar características como quantidade de passageiros e pagantes, orçamento com custos e valores dos utilitários e sua aceitação, será disponibilizado às 6h15, 12h15 e 18h15.

A implantação visa atender uma reivindicação de moradores do bairro, o qual vem crescendo muito em termos de infraestrutura e população. O caso chegou a ser debatido na Câmara Municipal, quando o vereador Chandelly Protetor (Podemos), anunciou que a população pretendia fazer um abaixo assinado com essa finalidade.

A boa notícia foi dada pelo próprio prefeito Jorge Seba (PSDB) a alguns moradores através de contato telefônico. Eles comemoraram a novidade.

Investimentos

Além desse serviço para colaborar no dia a dia da população local, outros investimentos também estão sendo realizados, como a instalação da Academia a Céu Aberto, para a prática de atividades físicas, e também a construção do Cemei "Profª Magaly Maguollo Seba". A nova escola, localizada na rua Fauzi Salomão Kanso, terá capacidade para atender até 188 crianças de 0 a 5 anos de idade.