Criminosos pretendiam matar o namorado da ex-mulher de um deles, mas foram presos em flagrante no Matarazzo antes do crime

publicado em 04/01/2023

O crime aconteceu em abril do ano passado e mobilizou as unidades policiais de Votuporanga e Valentim Gentil (Foto: A Cidade)

Da redação

Os quatro criminosos presos em Votuporanga após o sequestro de um morador de Valentim Gentil foram condenados pela Justiça a mais de 20 anos de prisão, somadas as penas. O crime aconteceu em abril do ano passado e mobilizou as unidades policiais das duas cidades na ocasião.

De acordo com a denúncia apresentada pelo Ministério Público, E.A.M, de 31 anos, desejava matar o atual companheiro da sua ex-mulher e, para tal, contratou três comparsas G.S., de 34 anos, S.F.S., de 42, e L.S.S., de 25 anos, mais conhecido como “Tim”.

Então, os quatro criminosos adulteraram a placa de um carro com fitas adesivas e seguiram para Valentim Gentil, onde invadiram a casa da ex-mulher do primeiro acusado e, não encontrando o atual companheiro dela, sequestraram o padrasto da mulher e o levaram para uma casa na Av. Conde Francisco Matarazzo, onde o mantiveram em cárcere privado.

Após o sequestro, o mentor do crime ligou para a ex-sogra e a ameaçou, dizendo que só soltaria o companheiro dela, caso ela lhe entregasse o atual marido de sua filha. Nesse meio tempo, no entanto, a Polícia Militar foi comunicada e iniciou as buscas, conseguindo localizar e prender os quatro acusados, bem como liberar o refém e apreender o facão utilizado no crime.

Em juízo o cabeça do crime disse que não queria matar ninguém, mas sim apenas “dar um susto”, enquanto os outros três acusados negaram a participação no crime, afirmando, em resumo, que estavam apenas no lugar errado e na hora errada.