Olaf Scholz será o primeiro líder de uma potência europeia a se reunir com o presidente desde a posse

publicado em 30/01/2023

Chanceler da Alemanha, Olaf Scholz: será o primeiro líder de uma potência ocidental a se encontrar com Lula desde a posse (Foto: Reprodução)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe nesta segunda-feira (30) o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, em Brasília, para uma reunião bilateral que marca a volta das operações do Fundo Amazônia.O líder do governo alemão deve anunciar o envio de mais R$ 170 milhões para o fundo, um mecanismo que capta doações e investimentos internacionais para o combate ao desmatamento e promoção de ações de conservação na maior floresta tropical do mundo.O fundo foi desativado em 2019 no primeiro ano da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, quando o Ministério do Meio Ambiente decidiu, unilateralmente, mudar as regras de gestão do mecanismo.A Noruega e a Alemanha, os dois únicos países que ofereceram financiamento para o fundo, reagiram à medida.Eles criticaram o governo de Bolsonaro por não mostrar compromisso em proteger a floresta e congelaram os recursos. Com isso, cerca de R$ 3 bilhões acabaram não sendo utilizados para conter o desmatamento.*CNN Brasil