publicado em 05/01/2023

Missionária Edinalva decidiu assumir o protagonismo e vai comandar as duas principais comissões permanentes da Câmara (Foto: Assessoria)

Depois de seis anos como coadjuvante na Câmara Municipal de Votuporanga, a vereadora Missionária Edinalva (União Brasil) decidiu assumir o papel de protagonista e vai comandar as duas principais comissões permanentes da Casa de Leis. Em reunião interna do legislativo, ela foi escolhida como a presidente da comissão de Justiça e Redação e também da de Ética e Decoro Parlamentar, ato que foi oficializado no Diário Oficial de ontem.

Edinalva foi eleita em uma reunião convocada pelo novo presidente da Câmara Municipal, Daniel David (MDB). Conforme o regimento interno, cada líder de bancada dos partidos com representação na Casa (Patriota, Avante, DEM, MDB, Podemos, PSD, PSDB e PSB) indicou os integrantes para compor a presidência, vice-presidência e membro das Comissões Permanentes, além dos novos integrantes da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar para o biênio 2023/2024.

“É um novo desafio na minha vida, né. Nos reunimos e os demais vereadores entenderam que eu estava preparada para isso, então aceitei por acreditar que devemos estar prontos para novos desafios. Podem esperar muito comprometimento de minha parte”, disse a vereadora.

As comissões têm como finalidade analisar todos os projetos que são protocolados na Câmara - de autoria dos vereadores e do Executivo. Cada Comissão Permanente apresenta seu parecer técnico após análise de cada documento.

Tradicionalmente as mais “disputadas” são a de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento, que são as mais efetivas no Legislativo, bem como a de Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, que julga casos de desvios de condutas dos vereadores.

Confira a composição das Comissões da Câmara para o próximo biênio:

JUSTIÇA E REDAÇÃO

Presidente: Missionária Edinalva (União Brasil)

Vice-presidente: Thiago Gualberto (PSD)

Membro: Sueli Friósi (Avante)

Relator: Sueli Friósi (Avante)

FINANÇAS E ORÇAMENTO:

Presidente: Valdecir Lio (MDB)

Vice-presidente: Jezebel Silva (Podemos)

Membro: Nilton Santiago (MDB)

Relator: Nilton Santiago (MDB)

OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E ATIVIDADES PRIVADAS

Presidente: Valdecir Lio (MDB)

Vice-presidente: Nilton Santiago (MDB)

Membro: Missionária Edinalva (União Brasil)

Relator: Missionária Edinalva (União Brasil)

EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Presidente: Professor Djalma (Podemos)

Vice-presidente: Sueli Friósi (Avante)

Membro: Thiago Gualberto (PSD)

Relator: Thiago Gualberto (PSD)

DEFESA DO CONSUMIDOR E DOS DIREITOS HUMANOS:

Presidente: Professor Djalma (Podemos)

Vice-presidente: Valdecir Lio (MDB)

Membro: Jezebel Silva (Podemos)

Relator: Jezebel Silva (Podemos)

MEIO AMBIENTE, PROTEÇÃO E DEFESA DA VIDA ANIMAL

Presidente: Thiago Gualberto (PSD)

Vice-presidente: Sueli Friósi (Avante)

Membro: Jezebel Silva (Podemos)

Relator: Jezebel Silva (Podemos)

COMUNICAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Presidente: Nilton Santiago (MDB)

Vice-Presidente: Serginho da Farmácia (PSDB)

Membro: Professor Djalma (Podemos)

Relator: Professor Djalma (Podemos)

ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR

Presidente: Missionária Edinalva (União Brasil)

Vice-Presidente: Sueli Friósi (Avante)

Membro e Relator: Thiago Gualberto (PSD)

1º Suplente: Professor Djalma (Podemos)

2º Suplente: Serginho da Farmácia (PSDB)