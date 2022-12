Categoria reivindica reajuste salarial, além de melhores condições de trabalho

publicado em 19/12/2022

A paralisação está prevista para ocorrer diariamente, das 6h às 8h nos aeroportos de São Paulo, Guarulhos, Campinas, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Brasília e Fortaleza (Foto: Arquivo pessoal)

O Aeroporto de Congonhas, na Zona Sul da capital paulista, e o Internacional de São Paulo, em Guarulhos, registram atrasos em decolagens na manhã desta segunda-feira (19) em função da greve dos aeronautas. A paralisação atinge outros estados, como o Rio de Janeiro, que também teve a operação impactada.

Entre 6h e 7h20 o painel de voos da Infraero em Congonhas indicava 12 partidas atrasadas. Às 6h30, a GRU Airport, concessionária que administra o Aeroporto Internacional de SP, informava que 10 voos estavam atrasados e nenhum tinha sido cancelado até o momento.

A concessionária orienta os passageiros a procurar as companhias aéreas para saber o status dos voos.

Outros estados

A paralisação está prevista para ocorrer diariamente, das 6h às 8h nos aeroportos de São Paulo, Guarulhos, Campinas, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Brasília e Fortaleza.

No Rio de Janeiro, os voos do Aeroporto Santos Dumont foram suspensos entre 6h e 8h. Por volta das 6h30, o Aeroporto Tom Jobim (Galeão) também sofria com impactos da paralisação.

Um voo para Brasília que sairia às 6h35 foi remarcado para as 14h. Filas já podiam ser observadas no terminal no mesmo horário.

Reivindicações

A categoria cobra melhores condições de trabalho, além de reajustes salariais.

Na sexta, o Tribunal Superior do Trabalho (TST) determinou a manutenção de 90% dos aeronautas em serviço no caso de greve da categoria.

A decisão é uma resposta à ação judicial do Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias (Snea) contra o Sindicato Nacional dos Aeronautas (SNA).

O que dizem as Companhias aéreas

Em nota, a Latam confirma atrasos na operação por conta da greve. A companhia ainda afirma que está em negociação com o Sindicato Nacional dos Aeronautas desde o início de setembro para construção do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) e aguarda convocação de assembleia pelo Sindicato para votação pelos tripulantes da LATAM.

Negociações

No domingo (18), os aeronautas rejeitaram a proposta para a renovação da Convenção Coletiva de Trabalho 2022/2023.

Segundo o Sindicato Nacional dos Aeronautas (SNA), 76,43% votaram contra a proposta, 22,91% foram favoráveis, e 0,66% se abstiveram. Participaram da assembleia online 5.767 votantes.

Aeronautas são todos os profissionais que exercem atividade no interior de uma aeronave, como o comandante (piloto), co-piloto, comissário de bordo, mecânico de voo, navegador e radioperador de voo.

Proposta apresentada e recusada pelos trabalhadores:

100% INPC nos salários fixos e variáveis + 0,5% de aumento real, a incidir sobre:

Diárias Nacionais

Piso Salarial

Seguro

Multa por descumprimento da Convenção