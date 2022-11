A Secretaria Especial de Comunicação Social informou que o presidente Jair Bolsonaro fará pronunciamento em instantes

publicado em 01/11/2022

Ministros próximos se reuniram com o presidente no Palácio do Planalto e avaliaram o discurso que será lido por Bolsonaro (Foto: Palácio do Planalto)

A Secretaria Especial de Comunicação Social informou que o presidente Jair Bolsonaro fará pronunciamento em instantes no Palácio da Alvorada. Será a primeira manifestação pública de Bolsonaro após a derrota para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno das eleições 2022 no domingo (30). O resultado foi anunciado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pouco antes das 20h. Isolado no Palácio do Alvorada, em Brasília, o presidente ficou inacessível para a maior parte dos aliados e atendeu apenas alguns interlocutores por telefone.Ministros próximos se reuniram com o presidente no Palácio do Planalto e avaliaram o discurso que será lido por Bolsonaro nesta tarde.