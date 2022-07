Aula inaugural acontece dia 28 de julho, com transmissão ao vivo pelo Youtube a partir das 19h

publicado em 25/07/2022

(Foto: Divulgação)

Ao todo, 330 estudantes dos estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro foram selecionados por cooperativas de crédito para o curso ministrado pela TECPUC. Aula inaugural acontece dia 28 de julho, com transmissão ao vivo pelo Youtube a partir das 19h.A inclusão de jovens nas instituições financeiras cooperativas é um desafio global e, nos últimos anos, o Sicredi tem desenvolvido iniciativas para despertar talentos e aproximar as novas gerações do setor. Com o propósito de fomentar a formação especializada e contínua para um modelo de negócio colaborativo e sustentável, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil vai dar início no próximo dia 28 de julho a um curso técnico profissionalizante inédito no mercado financeiro cooperativo. A aula inaugural terá transmissão ao vivo pelo Youtube às 19h.Com duração de doze meses e em formato on-line, o programa será ministrado pela TECPUC - instituição de ensino técnico que está no mercado há mais de 28 anos, com foco em estudantes com idade entre 14 e 25 anos - e tem o objetivo de oferecer aos estudantes uma formação técnica capaz de aumentar a sua capacidade de inserimento no mercado de trabalho. Os jovens bolsistas estão sendo selecionados por cooperativas filiadas à Central Sicredi PR/SP/RJ que apoiam o projeto. "Compreendendo a importância da qualificação das novas gerações e da promoção do conhecimento nas comunidades da área de atuação, 20 cooperativas da nossa Central já aderiram ao projeto e adquiriram essas bolsas de estudo que vão beneficiar mais de 330 jovens dos estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro”, afirma o gerente de Gestão de Pessoas da Central Sicredi PR/SP/RJ, Marcos Antonio Primão.Como instituição financeira cooperativa, o Sicredi realiza ações que ajudam a fortalecer as relações com a comunidade, por meio de iniciativas econômicas, sociais e de educação, capazes de gerar transformações e impacto positivo em toda a sociedade. Segundo o presidente da Central Sicredi PR/SP/RJ, Manfred Dasenbrock, esse protagonismo das cooperativas nas comunidades está relacionado com a essência do modelo de negócio e se conecta aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). “Nossa atuação é baseada no ideal dos fundadores de nossas cooperativas de crédito e investimento que fortaleceram conceitos importantes, como a ajuda mútua e a colaboração, visando ao desenvolvimento das comunidades e regiões onde estamos inseridos. Por isso, o pilar da educação, presente na Agenda BC# e nas metas estabelecidas pela ONU para um mundo melhor, é trabalhado pelo Sicredi ao longo dos anos como uma das nossas prioridades. Acreditamos que, com a educação e a formação de qualidade das futuras gerações, conseguiremos fortalecer a perenidade do sistema colaborativo e sustentável, além de promover a construção de uma sociedade mais próspera", destaca.A Agenda BC# foi lançada em 2019 e faz parte do planejamento estratégico do Banco Central do Brasil (BCB). Se trata de uma nova agenda de iniciativas do Banco Central do Brasil, onde o planejamento estratégico possui diversos objetivos com o propósito de fomentar o bem-estar econômico da sociedade brasileira através de cinco pilares principais: inclusão, competitividade, transparência, educação e sustentabilidade.