Em uma semana, “Perigo Noturno” superou a marca de 7,5 milhões de visualizações no YouTube e de 1,5 milhão no Spotify

publicado em 07/07/2022

Sucesso por onde passa, Luan Santana deve arrastar uma verdadeira multidão para a Expo Show no dia 6 agosto, um sábado (Foto: Divulgação)

Um dos shows mais aguardados da Expo Show 2022, Luan Santana é sucesso por onde passa e em Votuporanga não vai ser diferente. O artista, que irá se apresentar na festa no dia 6 de agosto (sábado), aposta agora em seu mais recente lançamento, a música “Perigo Noturno”, e em apenas uma semana já superou a marca de 7,5 milhões de visualizações no YouTube e de 1,5 milhão no Spotify.

A canção faz parte do álbum “Luan City”, que homenageia a família do cantor. Depois de “Avenida Amarildo” e “Rua Marizete”, Luan Santana lançou no último dia 30 o 3º EP com mais quatro faixas produzidas para “Alameda Bruna”, em homenagem a sua irmã. É dentro desse novo projeto de trabalho que está “Perigo Noturno”, que antes mesmo do lançamento já fazia sucesso no Tik Tok.

A música conta a história de um homem que decide ligar para a ex no meio da madrugada. “Tenho certeza de que muita gente vai se identificar”, disse o cantor no lançamento e a julgar pela repercussão da música, ele estava certo.

Explosão

E é justamente por conta de todo esse sucesso que a Área Vip para a apresentação de Luan Santana na Expo Show Votuporanga está concorrida e deve ter virada de lote em breve. A equipe organizadora do evento anunciou a venda das últimas entradas individuais do lote promocional para o espaço reservado, que irá permitir que os fãs fiquem bem pertinho do artista, por R$ 120. Quem preferir também pode garantir a permanente para os quatro dias de festa por R$ 220. Os convites estão no lote promocional e são limitados.



A virada de lote deve ocorrer muito em breve.

Para garantir o seu basta acessar o site da Guichê Web (www.guicheweb.com.br/exposhow2022) ou procurar o Escritório Oficial de Vendas, que fica na rua das Américas, 3456 - Galeria do Muffato - Loja 12. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 20h e aos sábados das 8h às 15h. Para mais informações basta ligar ou enviar WhatsApp para o número (17) 99718-3781.

O mesmo canal de vendas serve para quem quiser garantir um lugar ainda mais privilegiado nos camarotes da Expo Show. Restam poucas unidades disponíveis, todos eles com espaços para até dez pessoas, onde será possível curtir a festa com familiares e amigos em um ambiente mais reservado. Quem já adquiriu o seu camarote também terá a chance de comprar convites extras.