Eliana Germano, a palestrante do dia, conversou com o A Cidade e deu uma palinha de como será sua abordagem com os alunos

publicado em 03/05/2022

Eliana Germano abrirá hoje a edição 2022 da Semana Acadêmica da FUTURA com palestra sobre Inteligência Emocional (Foto: Divulgação)

Da redaçãoA Faculdade FUTURA – Grupo Educacional Faveni -, inicia nesta terça-feira (3) a edição 2022 de sua Semana Acadêmica, que marca a volta de eventos presenciais realizados pela instituição. Com o tema “Sociedade e Democracia”, a programação do evento será aberta com uma palestra ministrada pela consultora de negócios do Sebrae, Eliana Germano, que irá falar sobre Inteligência Emocional.Eliana é graduada em Administração de Empresas, com especialização em Coaching e Marketing e atua no Sebrae há mais de 25 anos nas áreas de Gestão de Pessoas e Empreendedorismo. Em entrevista ao A Cidade, a profissional falou um pouco sobre como será sua abordagem com os alunos. Acompanhe:A Inteligência Emocional atualmente está sendo muito falada, principalmente no período da pandemia, mas a Inteligência Emocional é trabalhada no nosso dia a dia e é sobre isso que vou abordar na minha apresentação.Quando falamos de Inteligência Emocional, falamos de pessoas (gente) como nós agimos pela razão x emoção, dessa forma, aos falamos de emoção principalmente com os jovens, podemos falar das emoções nos relacionamentos interpessoais e também na carreira profissional.A apresentação vai ser bem dinâmica onde a participação de todos vai ser fundamental, os alunos vão poder dar movimento na vida pessoal e consequentemente acadêmica e profissional, usando a emoção certa, na ocasião certa e na intensidade certa.A Semana Acadêmica, que conta com parceria do Sebrae e da Escola do Legislativo, vai acontecer no plenário da Câmara Municipal de Votuporanga, que fica na rua Venezuela, nº3819. O evento é aberto tanto para alunos da FUTURA quanto a comunidade externa.A inscrição para o evento é solidária, isto é, basta entregar um quilo de alimento não perecível (arroz, feijão, açúcar ou óleo) até dia 02 de maio. A entrega deve ser à secretaria da unidade presencial da FUTURA, que fica na Avenida Vale do Sol, nº4876. Para a comunidade externa, a inscrição poderá ser feita no ato do evento.Amanhã, quem se apresenta na Semana Acadêmica da FUTURA é o Delegado Daniel Leal, da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Novo Horizonte. Graduado em Direito e especialista em direito penal, Leal vai falar sobre o uso de drogas e suas implicações sociais e legais.