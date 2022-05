Márcia Regina de Oliveira Cavalcante era funcionária da empresa Kisol Piscinas, no município vizinho, e morreu no local do acidente

publicado em 16/05/2022

A moradora de Fernandópolis, Márcia Regina de Oliveira Cavalcante, morreu a caminho do trabalho na manhã desta segunda-feira (Foto: Reprodução)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brUma mulher morreu, no início da manhã desta segunda-feira (16), em um acidente a caminho do trabalho, na rodovia Euclides da Cunha, nas proximidades de Fernandópolis. Márcia Regina de Oliveira Cavalcante era funcionária da empresa Kisol Piscinas, no município vizinho, e morreu no local.De acordo com o apurado, a mulher estava junto do marido, Cleiton Dionísio Cavalcante, que trabalha na Ciplafe, em uma Honda/Biz no sentido capital-interior, quando por motivos que ainda serão esclarecidos o casal foi atingido por um GM/Corsa, que seguia no mesmo sentido da rodovia.Márcia, de 45 anos, morreu no local, enquanto o seu esposo Cleiton Dionísio Cavalcante, foi socorrido pelo Samu, em estado de choque, e levado a UPA (Unidade de Pronto Atendimento). Já o condutor do carro, identificado como Jonas Santos Bastos, não sofreu ferimentos.O caso agora será investigado pela Polícia Civil de Fernandópolis.