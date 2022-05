Segundo o banco, a +Milionária será a primeira a oferecer um prêmio mínimo de dois dígitos de milhões, partindo de R$ 10 milhões após um sorteio sem acumulação

publicado em 03/05/2022

Serão dez faixas de premiação, ao todo, a depender do número de acertos do apostador. Foto: Divulgação)

A Caixa Econômica Federal lançou nesta segunda-feira, 2, a +Milionária, nova modalidade de suas loterias que foi autorizada pelo Ministério da Economia em abril. A nova modalidade terá sorteios aos sábados, e o primeiro deles será no dia 28 de maio.Segundo o banco, a +Milionária será a primeira a oferecer um prêmio mínimo de dois dígitos de milhões, partindo de R$ 10 milhões após um sorteio sem acumulação.Serão dez faixas de premiação, ao todo, a depender do número de acertos do apostador.A aposta básica, com seis números e dois trevos, custará R$ 6, e nela, o apostador terá de marcar seis números de 1 a 50 e dois "trevos" de 1 a 6.Em apostas múltiplas, poderá escolher de 6 a 12 números entre os 50 disponíveis, e de 2 a 6 entre os seis trevos.Ganhará o prêmio principal o apostador que acertar todas as seis dezenas e os dois trevos numerados.sCom informações do site