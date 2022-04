O cliente ainda recebe o tag Sem Parar com 12 meses de mensalidade gratuita

publicado em 28/04/2022

A S10 e o Trailblazer chegam à linha 2023 com novidades em conectividade (Foto: Reprodução)

A S10 e o Trailblazer chegam à linha 2023 com novidades em conectividade. A versão High Country da picape e a versão Premier do SUV passam a contar com Spotify nativo além de um ano grátis de OnStar e Wi-Fi. O cliente ainda recebe o tag Sem Parar com 12 meses de mensalidade gratuita.A principal vantagem de ter o serviço de streaming Spotify baixado diretamente no MyLink é que o usuário não precisa mais usar o plano de dados do smartphone, por exemplo, para acessar músicas, notícias e podcasts diretamente no sistema de áudio e internet do veículo.Para fazer o download, basta clicar no ícone do app que aparece na aba “Aplicativos” na tela do multimídia. O último passo é parear o Spotify do veículo a uma nova conta ou a uma já preexistente, trazendo todas configurações e históricos.Outra novidade é a gratuidade por um ano de Wi-Fi (limitado a 20 GB mensais) e de OnStar, sistema de telemática avançado da GM que oferece assistência personalizada 24 horas por dia, 7 dias por semana para serviços de emergência e segurança, que inclui o myChevrolet app, para comandar funções do veículo à distância. Entenda em detalhes as funcionalidades e os serviços ofertados por cada uma dessas tecnologias:Wi-Fi nativo com antena amplificada e sinal de internet até 12 vezes mais estável com capacidade de conexão para até sete aparelhos simultâneos;Aplicativo myChevrolet para smartphone e smartwatch que permite comandar funções do carro a distância, fazer diagnósticos remotos, consultas técnicas e agendar serviços na rede autorizada. Conheça as principais interações que podem ser feitas pelo app:Liga e desliga o motor do carro remotamente para pré-climatização da cabine;Travamento e destravamento remoto das portas;Localização do veículo podendo compartilhar a localização com outras pessoas;Acionamento remoto de luzes e buzina;Ferramenta que utiliza dados de condução do cliente para dar dicas de como reduzir o desgaste do veículo e o consumo de combustível, por exemplo;Diagnóstico com informações a respeito da autonomia, ciclo de vida do óleo, consumo de combustível e odômetro.OnStar plano Protect & ConnectEm caso de acidente, o veículo é capaz de enviar um alerta automático à central de atendimento OnStar para que um profissional entre em contato e verifique a situação e possa solicitar auxílio, se necessário. Se a vítima a bordo não atender ao chamado, órgãos públicos de emergência serão acionados;Em situações de roubo ou furto do veículo, a central de atendimento OnStar acionará a função de rastreamento para acompanhar o deslocamento do automóvel para informar as autoridades. Ela pode também providenciar remotamente o bloqueio do motor;Já em caso de pane seca ou qualquer problema com o veículo, o OnStar pode providenciar a devida assistência do serviço Road Assistance da Chevrolet;Há também o diagnostico sob demanda, funcionalidade que permite detectar e alertar sobre possíveis condições irregulares nos principais sistemas do veículo, como motor, transmissão, airbag, freios ABS, controle de emissões e sistema de controle de tração.No caso do tag Sem Parar, o cliente tem direito a 12 meses de mensalidades gratuitas, pagando apenas o consumo. O Sem Parar é um meio de pagamento automático que facilita a vida do usuário na hora de passar em pedágios, estacionamentos e postos de combustíveis, por exemplo, evitando filas para o pagamento.A primeira aparição pública da linha 2023 da picape e do SUV acontece na Agrishow, uma das maiores e mais completas feiras de tecnologia agrícola do mundo e a maior e mais importante da América Latina, que acontece de 25 a 29 de abril, em Ribeirão Preto (SP).Focada em tecnologia e negócios, a Agrishow contribui de forma decisiva para o desenvolvimento do setor, cujo principal objetivo é aproximar o produtor do conhecimento, das informações e da tecnologia.Em seu estande, a Chevrolet está preparando uma ação especial de test-drive em uma pista off-road, onde os visitantes poderão avaliar todos os atributos da picape.