Próximo concurso (2.471), quarta-feira (13), pagará prêmio acumulado de R$ 60 milhões

publicado em 11/04/2022

As apostas para o próximo sorteio podem ser feitas até quarta-feira (13), às 19h (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O Concurso 2.470 da Mega-Sena, sorteado no sábado (9) à noite no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, não teve acertadores das seis dezenas. Foram sorteados os números 08 - 33 - 40 - 42 - 48 e 51.O próximo concurso (2.471), na quarta-feira (13), pagará o prêmio acumulado de R$ 60 milhões.A quina teve 81 ganhadores e pagará a cada um R$ 57.198,65. Os acertadores da quadra (6.197) receberão o prêmio individual de R$ 1.068,04.As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no– acessível por celular, computador ou outros dispositivos.A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.*Com informações do site