publicado em 07/04/2022

O nutricionista esportivo Ludgero Sangaletti conversou, numa live, com os colaboradores e associados sobre a importância da alimentação e hábitos saudáveis (Imagem: Reprodução/Redes sociais)

Nesta quinta-feira (7), comemora-se o Dia Mundial da Saúde, e, para marcar a data, o Sicredi convidou o nutricionista esportivo Ludgero Sangaletti para falar numa live com os colaboradores e associados sobre a importância da alimentação e hábitos saudáveis para melhora da qualidade de vida.Ludgero abordou questões relacionadas aos alimentos que podem causar desatenção e afetar a produtividade no trabalho. Segundo ele, ações de conscientização sobre saúde são muito importantes para sociedade. "Em um dia tão especial, me sinto feliz em representar os profissionais da saúde e partilhar conhecimento sobre alimentação”, disse.A live ocorreu em parceria com a Unimed Guarapuava e contou também com a participação dos colaboradores da cooperativa, destacando a intercooperação, um dos sete princípios do cooperativismo que compreende a parceria entre duas ou mais cooperativas.“A presença e participação de todos durante o evento demonstrou o quanto estamos dispostos a trabalhar em prol da saúde e implementação de hábitos saudáveis. Agradeço a todos os envolvidos nessa ação e estou sempre à disposição”, finalizou Ludgero.