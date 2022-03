O objetivo é ajudar a manter os trabalhos oferecidos pela instituição que, atualmente, atende 77 crianças de Votuporanga e região em situação de vulnerabilidade social

publicado em 09/03/2022

A representante do hotel, Silvia Dornelas realizou a entrega da moto Honda Biz zero KM a instituição Recanto Tia Marlene (Foto: Divulgação)

O Ville Hotel Gramadão doou ao recanto Tia Marlene uma moto Honda Biz, 0Km para contribuir com os serviços e manutenção da instituição. O objetivo é ajudar a manter os trabalhos oferecidos pela instituição que, atualmente, atende 77 crianças de Votuporanga e região em situação de vulnerabilidade social.

O Recanto Tia Marlene, é uma instituição sem fins lucrativos, fundada em 22 de janeiro de 1996. Ela conta com mais de 25 anos de existência e se propõe a auxiliar na Educação e Reabilitação Neuropsicomotor de crianças com múltiplas deficiências e portadoras de TEA (Transtorno do Espectro Autista).

Para ajudar o Recanto Tia Marlene a prosseguir com o importante trabalho proposto, o empresário votuporanguense, Valmir Dornelas, por meio do Ville Hotel Gramadão doou uma moto Honda Biz. O veículo será fundamental para auxiliar na realização de serviços em prol a instituição.