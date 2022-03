O programa é oferecido por meio Núcleo de Mediação e Programas Públicos do museu, ocorrem de maneira semanal e são ministrados por professores especializados

publicado em 01/03/2022

O MASP Escola tem o intuito de aproximar ainda mais os frequentadores do museu e proporcionar uma experiência de aprendizado dinâmica e crítica (Foto: Agência Brasil)

Lara MatozoEstagiária sob supervisãolara@acidadevotuporanga.com.brO Masp (Museu de Arte e Cultura) está com inscrições abertas para cursos on-line de arte, cultura e história da arte. Ao todo são seis cursos: “Histórias da Arte- Arte no Brasil”; “Histórias da Arte- Moderna e Contemporânea”; “Histórias da Arte- Século-19: De David a Van Gogh”; “Histórias da Arte- Renascimento de Giotto a Tintoretto”; “Modernismo Negro em Diaspora e “Mundos Visuais e Materiais Indígenas e Coleções Museológicas”.O programa é oferecido por meio Núcleo de Mediação e Programas Públicos do museu, ocorrem de maneira semanal e são ministrados por professores especializados. Cada curso possui um investimento com um valor especifico para o chamado ‘público geral’ e ‘amigo do Masp’, podendo ser parcelado em até cinco vezes.Os módulos de História da Arte ocorrem no mês de junho das 19h30 às 21h30 e os Estudos Críticos são apresentados das 19h às 21h. Os alunos deverão ter cumprido no mínimo 75% da carga horária para que, após o encerramento do curso, recebam o certificado de conclusão digital.Os cursos possuem renomados possuem profissionais especializados nos mais diversos campos da arte e da cultura, visita às exposições temporárias e à mostra de longa duração do acervo do museu. Além disso, alguns deles, também oferecem a oportunidade da participação de outros professores da área, que são convidados pelos mentores para a conferência no decorrer das semanas.O MASP Escola tem o intuito de aproximar ainda mais os frequentadores do museu e proporcionar uma experiência de aprendizado dinâmica e crítica, em que todos possam constituir seu repertório a partir de um olhar diverso e plural da arte.“O módulo conta com três programas diferentes de aulas, independentes e complementares. Juntos, os três cursos cobrem um arco histórico que se estende do século 14 ao 21. Em comum, eles compartilham o estudo de histórias abertas, plurais e diversas, que englobam uma multiplicidade de territórios, períodos, linguagens e discursos. Por isso o módulo tem como nome “histórias” e não “história” da arte. Com média de dezesseis aulas, cada curso é ministrado por um professor especializado, que, por sua vez, convida outros especialistas para proferir conferências ao longo do semestre. Um formato que garante, ao mesmo tempo, o aprofundamento de temas específicos e a pluralidade de vozes”, destacou o Masp.Atualmente, são oferecidos quatro módulos de curso: Histórias da arte, Estudos críticos, Cursos vespertinos e Cursos de férias, com bolsas para professores da rede pública. Para um contato direto, escreva para escola@masp.org.br e para mais informações sobre os cursos ofertados é necessário acessar o