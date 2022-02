A canção chega a todas as plataformas digitais à 0h

publicado em 23/02/2022

Confira nesta quinta-feira (24), o clipe oficial de “Quando Isso Passar”, no canal de Thiago Brado no YouTube (Foto: Divulgação)

Considerado uma das maiores vozes do mundo cristão, o paranaense Thiago Brado já alcançou números bastante expressivos: só o single “Minha Essência” já soma mais de 144 milhões de visualizações no YouTube e mais de 20 milhões de execuções no Spotify.Nesta quinta-feira (24), o artista lança “Quando Isso Passar”, canção que vem acompanhada de videoclipe disponível no YouTube e em outras plataformas de vídeos.Composta por Thiago Brado e André Cavalcante, a letra da música tem o objetivo transmitir conforto e paz aos ouvintes:“Quando isso passar eu estarei aqui outra vezPara te abraçar e ser abrigo, ver o teu sorriso se iluminarJá posso ver o teu rostoA espera acabou, já posso sentir teu cheiro em mimAo teu amor eu me entregoA tua paz eu espero”O clipe do single faz uma menção à pandemia, com disposição em abordar o amor verdadeiro e provocar reflexão na sociedade. “Mais uma música forte, inovadora na minha carreira, e que nos faz sentir que temos, sim, um lugar especial neste mundo, principalmente quando nos permitimos amar, abraçar, respirar, pedir colo…” comenta Thiago Brado.Confira nesta quinta-feira (24), o clipe oficial de “Quando Isso Passar”, no canal de Thiago Brado no YouTube.