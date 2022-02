Seis cursos estão com matrículas abertas no formato on-line e com certificação totalmente gratuitos

publicado em 24/02/2022

Os servidores terão a oportunidade de aperfeiçoarem suas habilidades por meio das modalidades presenciais, híbrida ou a distância (Foto: Ilustrativa/Centro Paula Souza)

Lara MatozoEstagiária sob supervisãolara@acidadevotuporanga.com.brA Secretaria de Educação do Estado de São Paulo está com inscrições abertas para cursos de formação continuada para profissionais da educação pública. Os servidores terão a oportunidade de aperfeiçoarem suas habilidades por meio das modalidades presenciais, híbrida ou a distância.Os cursos são oferecidos pela EFAPE (Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores) “Paulo Renato Costa Souza”. Atualmente, seis cursos estão com matrículas abertas no formato on-line e, após o término, os participantes receberão um certificado emitido pela própria instituição.As inscrições do Inova Educação para o curso “Formação Básica: Projeto de Vida”, “Formação Básica: Eletivas”, “Anos Iniciais” e “Formação Básica: Tecnologia” estão disponíveis até o dia 24 de maio, com prazo de conclusão até 30 de junho.O curso de “Nivelamento”, receberá matrículas até o dia 25 de abril e o prazo de conclusão é em 27 de junho, além disso carga horária total mínima é de 50 horas e a frequência mínima é de 75%. A última modalidade ofertada, é o “Curso Básico de Libras”, no qual necessita de 75% da frequência.Todos os cursos necessitam ter aprovação média disponibilizada por cada modalidade, para realizar a inscrição, o servidor deve acessar o. No menu superior, clicar em “Cursos e Formações”; em seguida, escolher a opção “Tipos de Ações de Formação” e, nos filtros de “Cursos”, selecionar “on-line” e “Inscrições abertas”. Localizar o curso que deseja participar; no final da página, clicar no ícone “Inscrições Municípios”.Por fim, nos campos “Usuário” e “Senha” utilizar o número do CPF (com 11 dígitos, sem pontos ou hífen), ou senha pessoal já utilizada anteriormente.Esta ação é direcionada aos Diretores, Vice-Diretores, Professores Coordenadores Pedagógicos, PEB I e PEB II, Monitores e Auxiliares, desde que ativos na base da SED (Secretaria Escolar Digital).