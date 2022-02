Cerca de mil novos alunos foram matriculados nas 31 unidades municipais somente em 2022, praticamente o dobro da média de novas matrículas registrado neste período

publicado em 22/02/2022

Para atender a demanda crescente a Prefeitura de Votuporanga vem convocando candidatos aprovados em concursos públicos e processos seletivos vigentes (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A pandemia causou inúmeras mudanças no processo de ensino em todo o mundo. Um dos reflexos observado pela Secretaria Municipal da Educação de Votuporanga foi o aumento na demanda por vagas em escolas de Educação Infantil e de Ensino Fundamental. Somente neste ano, cerca de mil novos alunos foram matriculados nas 31 unidades de ensino da Prefeitura, um número recorde, nunca antes registrado, que chega a ser praticamente o dobro da média de novas matrículas para este período.Para atender a demanda crescente a Prefeitura de Votuporanga vem convocando candidatos aprovados em concursos públicos e processos seletivos vigentes. Na área da Educação, mais de 200 servidores já foram chamados, entre eles, professores, educadores, técnicos de desenvolvimento infantil e também profissionais de apoio como serviços gerais, motoristas e técnicos do executivo (administrativos).Novas convocações também estão em fase de andamento para manter o atendimento com qualidade que se oferece nas escolas da Prefeitura. Entre elas estão as convocações de 35 professores (PEB I), sendo 8 de concursos públicos e 27 de processo seletivo; 2 PEB II – Inglês, 1 PEB II – Educação Física e 4 Técnicos do Executivo (administrativo). Também serão contratados mais 30 bolsistas do projeto Votuporanga em Ação, em parceria com a Secretaria de Direitos Humanos.“Além disso, abriremos novos concursos públicos e processo seletivo emergencial para suprir a demanda existente. Entre os cargos, teremos oportunidades para inspetor de alunos, profissionais para trabalhar como apoio às crianças com necessidades especiais e PEB I”, explicou o secretário da Educação, Marcelo Batista.Atualmente, mais de 9 mil alunos estão matriculados na rede pública municipal.