publicado em 26/02/2022

O resort faz parte do grupo português Enotel, do empresário Estêvão Neves, que possui outros hotéis na Ilha da Madeira (Foto: Divulgação)

Arnaldo MoreiraEspecial para o(FEBTUR - RJ)O Enotel Porto de Galinhas é o maior empreendimento hoteleiro do estado de Pernambuco, com 715 apartamentos. É um genuíno resort all inclusive, nos moldes dos melhores hotéis do Caribe. Com um bem estruturado parque aquático, completa equipe de entretenimento e uma estrutura de lazer e esportes invejável, o Enotel foi o primeiro resort de grande porte a abrir em Porto de Galinhas e, hoje, é o mais procurado empreendimento hoteleiro do litoral nordestino.O trecho da costa onde o Enotel Porto de Galinhas está é maravilhoso, com ondas fortes e próximo à praia de Maracaípe, que chega a sediar etapas de importantes campeonatos de surfe. No prédio central estão a recepção, o bar do lobby, o teatro, a sala de ginástica e o SPA.O Acqua Kids fica na parte da frente, na divisa entre as duas alas. As quadras esportivas se espalham por trás e nas laterais do terreno. O empreendimento oferece também teatro com shows de entretenimento diário, playground, kids club, espaço teens, mini golfe e pista de cooper.Se o turista não quiser sair do hotel, não precisa, pois existem atividades 18h por dia. As famílias só param para dormir. As atividades são coordenadas pela competente equipe de lazer e entretenimento do resort. Os apartamentos estão distribuídos nas alas Acqua e Convention, nas categorias luxo, master, master plus e suítes. O Enotel Porto de Galinhas fica entre Muro Alto e o centrinho da vila de Porto de Galinhas, na Praia do Cupe. São pouco mais de 2 km até a vila. Já o aeroporto de Recife fica a apenas 45 km de distância.O resort faz parte do grupo português Enotel, do empresário Estêvão Neves, que possui outros hotéis na Ilha da Madeira. No período mais agudo da pandemia, os empreendimentos passaram por grandes reformas estruturais, com completa modernização, além de um reposicionamento de marca, fortalecida para a nova realidade, entendendo um consumidor mais sensível e interessado em estabilidade, praticidade e confiança. O pilar desse novo projeto de comunicação tem a finalidade de proporcionar ao cliente experiências autênticas e enriquecedoras. O grupo Enotel é apaixonado por hospedar e proporcionar momentos inesquecíveis tanto em Porto de Galinhas como nos hotéis da Ilha da Madeira.Totalmente remodelado, o Enotel Porto de Galinhas teve o projeto de paisagismo do parque aquático idealizado e assinado por Marta de Souza Leão, arquiteta paisagista e artista plástica.O Rio Lento, por exemplo, um dos grandes sucessos do parque, foi dividido em dois trajetos – um mais curto e outro mais longo. As duas piscinas com ondas ganharam cascatas e um palco para a realização de shows, além de renovação em todo o paisagismo.As inovações estruturais também estão no lobby, reformulado por Vera Pires e Roberto Ghione, da VPRG Arquitetos, com essência na integração dos espaços à natureza. Um mirante emoldura o mar e antecipa ao viajante, logo durante o check-in, o que ele irá desfrutar em sua estadia. O espaço abriga o Sports Bar e o Coffee Bar, além de lojas de conveniência.A decoração acompanha o estilo rústico de resort de praia – com tramas e materiais naturais que remetem principalmente à cultura pernambucana – e dá espaço à sofisticação no projeto de Náiade Lins, artista plástica, cenógrafa e designer. “Biombos com plantas conferem equilíbrio e leveza, transformando o lobby num ambiente de convívio agradável e harmonioso”, pontua Regina Biondi, diretora comercial do Enotel Porto de Galinhas.A gastronomia é outro destaque do resort, com espaços diferenciados e adaptados para o momento atual. Quer comer em um jardim ao ar livre? A dica é ir ao restaurante Flor de Sal, em estilo buffet. Prefere cardápio à la carte? Opte então pela La Trattoria, com cardápio italiano assinado pelo chef Sílvio Romero. Escolha o menu mediterrâneo, uma das três opções temáticas oferecidas no jantar – as outras são focadas na culinária francesa e uma encantadora pizzaria entre as piscinas.Entre os bares, Regina destaca o Pé na Areia – pela localização “quase dentro do mar” e pela proposta de serviços. Durante o dia, o local é ponto de encontro para o início da caminhada matinal pela praia, coordenada pela equipe de lazer. No retorno, o grupo é recepcionado com sucos detox e petiscos saudáveis. À noite, o espaço se transforma em uma boate ao ar livre.Já o bar Pé na Água serve bebidas variadas e fica localizado próximo às piscinas de ondas. O Acqua Kids é um parque aquático infantil com muitos brinquedos, mini rio lento e quiosques para acomodar as famílias. Nas proximidades, o restaurante Siri oferece alimentação saudável para os pequenos, no cardápio criado pelo chef Romero e pela equipe de nutricionistas.Vale lembrar que o complexo segue todos os protocolos de combate à Covid-19. O aplicativo Enotel centraliza a comunicação entre o hóspede e todos os setores, minimizando pontos de contato entre clientes e colaboradores. Todos devem fazer um pré check-in obrigatório pelo app, que traz também novidades, dicas de passeios, tábua de marés, informações de segurança e toda a programação de entretenimento do complexo.As diretrizes e medidas preventivas foram criadas seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS), do Ministério da Saúde, do governo de Pernambuco e da regional pernambucana da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH-PE).Os apartamentos são higienizados seguindo rigorosos protocolos, com produtos certificados, diariamente. Os enxovais são levados e sofrem um rigoroso processo de desinfecção têxtil, e o frigobar é abastecido com produtos previamente higienizados. Toda a folheteria foi retirada do quarto e digitalizada, com acesso fácil pelo aplicativo, por um canal interno na TV interativa ou por meio de um QRCode.O complexo também dispõe de uma unidade de saúde permanente que prestará o suporte, caso um hóspede apresente febre ou outros sintomas que requeiram cuidados específicos. Trata-se da Help Saúde que dispõe de uma equipe de socorristas para o atendimento pré-hospitalar.Garantir a saúde dos visitantes, sem que eles deixem de vivenciar as belezas de um paraíso ecológico. Essa é a missão do Enotel Porto de Galinhas para os novos tempos, executada de forma a manter os ambientes seguros e divertidos com o alto padrão de experiência que já é atrelado à marca.