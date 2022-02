Aeronave de fabricação ucraniana estava no aeroporto de Hostomel, perto da capital Kiev

publicado em 28/02/2022

Estima-se que a restuaração do avião custará mais de 3 bilhões de dólares e levará muito tempo (Foto: Reprodução)

Um ataque russo destruiu o maior avião de carga do mundo, o Antonov-225 Mriya, que estava no aeroporto de Hostomel, perto de Kiev, capital da Ucrânia. A informação foi confirmada pela fabricante de armas estatal ucraniana Ukroboronprom.

Em publicação em sua página no Facebook neste domingo, 27, a empresa disse que os russos destruíram o "carro-chefe da aviação ucraniana". "Aconteceu no aeródromo de Antonov em Hostomel, perto de Kiev", diz o texto.

Antes, o ministro das Relações Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, já havia se manifestado sobre a possível destruíção da aeronave. "A Rússia pode ter destruído nosso ‘Mriya’. Mas nunca poderão destruir o nosso sonho de um Estado europeu forte, livre e democrático. Vamos prevalecer!", afirmou pelo Twitter.



A palavra "mriya", em ucraniano, quer dizer "sonho". Estima-se que a restuaração do avião custará mais de 3 bilhões de dólares e levará muito tempo.



O perfil oficial do governo ucraniano também publicou uma nota, no Twitter, sobre a destruição da aeronave. "Vamos reconstruir o avião. Cumpriremos nosso sonho de uma Ucrânia forte, livre e democrática", afirmou.



*Com informações do Região Noroeste.