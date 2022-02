Estudo analisou as expectativas das mães em relação ao aleitamento materno no pré-natal e no pós-parto

publicado em 24/02/2022

A aluna do 8º período do curso de Medicina da UNIFEV Cynthia Mariana Gonçalves Arroyo Marchi juntamente com as docentes Profa. Dra. Vera Lúcia Fugita Santos e Profa. Ma. Daniele Cristina dos Santos Bofo, publicaram, recentemente, um artigo científico na revista International Journal of Nutrology.

A pesquisa intitulada: “Maternal expectations about breastfeeding: a prospective observational study of pre-partum and post-partum evaluation” (Expectativas maternas sobre o aleitamento materno: um estudo observacional prospectivo de avaliação pré-natal e pós-parto) mapeou um conjunto de fatores internos e externos que interferem no processo de amamentação, levando em consideração as expectativas das mães durante a gestação. Ao todo, 35 mulheres foram ouvidas e responderam a um questionário elaborado pela estudante.

“Analisamos os pontos positivos e negativos das vivências de cada uma dessas mães em relação à nutrição de seus filhos, por meio do leite materno, logo após o parto”, ressaltou a aluna, que contou com a ajuda da docente Daniele Bofo para realizar a análise gráfica quantitativa do artigo.

A estudante afirmou que o estudo apontou que a amamentação é um dos maiores fatores de dúvida e insegurança para as gestantes que ingressam no puerpério em busca de atendimento humanizado e um cuidado integral. “Por isso, a participação do profissional da saúde torna-se essencial para o sucesso do aleitamento materno com uma efetiva divulgação de informações concretas e assertivas, tanto no pré-natal quanto no pós-parto”, refletiu.

“Todos os professores e as coordenadoras sempre nos estimulam a pesquisar. Desde que eu iniciei minha graduação, sou incentivada a participar e produzir artigos científicos, por isso não pensei duas vezes quando surgiu essa oportunidade de falar sobre um assunto tão importante que é o aleitamento materno”, comentou.

“Eu e as professoras ficamos por um ano recolhendo dados, fazendo as análises, conversando com cada uma dessas mães. O resultado dessa dedicação chegou, agora, com essa publicação e uma segunda parte desse trabalho será apresentada em um congresso internacional que eu vou participar em São Paulo, nos próximos meses”, finalizou.

O artigo científico completo pode ser consultado no link; https://ijn.zotarellifilhoscientificworks.com/index.php/ijn/issue/view/3